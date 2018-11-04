أستاذ حاسبات بشرم الشيخ: مستقبل التكنولوجيا سيكون فى مجال الذكاء الاصطناعى

كتب – تامر إسماعيل – بعثة اليوم السابع

قال الدكتور محمد مصطفى، الأستاذ المساعد فى هندسة الحاسبات، إن المستقبل فى مجال التكنولوجيا سيكون فى مجال الذكاء الاصطناعى.

وأضاف "مصطفى"، خلال كلمته فى جلسة "العالم الرقمى كمجتمع مواز.. كيف يفرض سيطرته على عالمنا الواقعى"، التى عقدت صباح اليوم الأحد، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ، أن العالم الرقمى يعبر عن الحداثة والتطور، مشيرًا إلى أن بعض السلبيات التى تصاحب الأمن الرقمى ومن أبرزها عدم الأمان واختراق الخصوصية.

كما تحدث ماركو جيرك الخبير فى الأمن الرقمى والأمن السيبرانى، عن تعريف الجريمة الإلكترونية ومستوياتها، مشيرا إلى أن تكنولوجيا المعلومات ساعدت الحكومات فى سرعة إنجاز المهام الموكلة لها، مشددًا على ضرورة وجود توازن بين الإيجابيات والسلبيات فى التعامل عبر العالم الرقمى، مؤكدا ضرورة التعامل مع الجريمة الإلكترونية والأطر القانونية التى تحكمها.