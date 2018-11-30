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مصرع 23 شخصا بسبب تسرب غازات سامة بعد عدة انفجارات بشركة كيماويات بالصين

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:51 م
مصرع 23 شخصا بسبب تسرب غازات سامة بعد عدة انفجارات بشركة كيماويات بالصين انفجار - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت السلطات المحلية فى مقاطعة "خبي" شمالى الصين أن الانفجارات التى وقعت أمس الأول الأربعاء فى مدينة "تشانغجياكو" وتسببت فى مقتل 23 شخصا، نجمت عن تسرب غاز "كلوريد الفينيل" السام.

وقالت السلطات المحلية فى المقاطعة -فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة- إن التحقيقات التى فتحتها حول أسباب الانفجارات أكدت أن غاز كلوريد الفينيل تسرب من خزان الغاز بشركة "خبى شينغهوا المحدودة للصناعات الكيماوية" وهى أحد أفرع الشركة الصينية الوطنية للكيماويات، وانتشر على الطريق خارج الشركة خبي، ما تسبب فى حدوث الانفجارات.

وأضافت السلطات أن الانفجارات أسفرت أيضا عن إصابة 22 شخصا خرج أربعة منهم من المستشفيات، فى حين أن الـ18 الآخرين فى حالة مستقرة، مشيرة إلى أن النيران الناجمة عن الانفجارات التهمت 38 شاحنة و12 مركبة.

 

 


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