محافظ سوهاج: بدء العمل لتطوير المنطقة الأثرية لمعبد اتريبس بـ4.8 مليون جنيه

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج عن بدء العمل بمشروع تطوير المنطقة الاثرية لمعبد اتريبس بالشيخ حمد بقرية روافع القصير بمركز سوهاج بتكلفة 4 ملايين و800 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر.

وأكد الأنصارى فى بيان له، أن المحافظة تسعى إلى تنمية وتطوير المنظومة السياحية، واستغلال المقومات الاثرية لوضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية، وجعل القطاع السياحى من القطاعات الرائدة فى المحافظة، مشيرا إلى تخصيص جزء من قرض البنك الدولى لتطوير المناطق الاثرية واستكمال المشروعات السياحية، بالاضافة إلى مشروع تطوير مقابر الحواويش باخميم، والمقرر البدء فيه قريبا .

وأوضح محمد امبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج أنه بعد تضافر الجهود لإنهاء كافة التصاريح مع وزارة الاثار، وقد بدأ العمل بالفعل منذ أيام فى مشروع تطوير المنطقة الأثرية بالشيخ حمد فى 24 نوفمبر، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال 12 شهر، وتشمل أعمال التطوير إنشاء استراحة، وبناء سور حول المعبد، بالإضافة إلى أعمال الترميم والصيانة، وجارى المتابعة المستمرة لمشروع التطوير الذى سيساهم فى جذب الوفود السياحية من كل مكان .

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج عن ضبط وإعدام نصف طن اسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بساقلتة، وتحرير 14 محضر تموينى متنوع بالبلينا، و11 محضر، وإعدام طيور مجمدة غير صالحة بحى غرب، وتحرير وضبط 280 مخالفات مرافق ومضبوطات متنوعة بمركز سوهاج، و 530 ازالة اشغالات بمركز المراغة، وذلك خلال حملات تموينية ومرافق مكبرة بالتعاون مع التموين والصحة، والطب البيطرى، ومديرية الأمن، فى إطار خطة المحافظة للمرور على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الاسعار والتأكد من جودة وصلاحية السلع والمواد الغذائية واللحوم المعروضة بالأسواق، وصلاحيتها للاستهلاك الادمى .

ومن جانبه قال عاطف الصمطى رئيس مركز و مدينة ساقلتة فى بيان للمحافظة، أنه تم اعدام 500 كيلو جرام من الأسماك الفاسدة حيث تم ضبطها فى حملة مكبرة بناحية شارع التحرير بمدينة ساقلتة وكانت معدة للبيع للمواطنين، وتم الإعدام بطريقة صحية وآمنة بمحرقة مجزرمدينة ساقلتة، وجارى أعمال المتابعة بصفة مستمرة للاسواق والمحال التجارية .

وأضاف عامر محمد عوض رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تم تنفيذ حملة بالمرور والمتابعة على الأسواق بدائرة المركز وتم تحرير 14 محضر متنوع منها10 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر امن صناعى، ومحضر تموينى، بالاشتراك مع التفتيش المالى والإدارى، ومسئولى الإدارات الصحية والتموينية والزراعية بالمركز .

وقالت فريدة سلام رئيس حى غرب أنه تم القيام بحملة مكبرة على الأسواق بالاشتراك مع الطب البيطرى وقسم البيئة بالحى، وذلك للمرور على الأسواق والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية بهدف ضبط الأسعار ومراقبة السلع الغذائية ومراجعة مخازن وثلاجات حفظ المجمدات والمواد الغذائية التى يتم تقديمها للمواطنين والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط وذلك حفاظا على صحة المواطنين وشملت الحملة المرور على منطقة المحطة وشارع الجرجاوية وتم إعدام 10 كيلو بط مجمد غير صالح للأستخدام الأدمى وتم الأعدام بمعرف الصحة، وتم تحرير 8 محاضر شهادات صحية، و 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وجارى المتابعة بصفة مستمرة .

وقال شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المراغة أنه الوحدة المحلية قامت بحملة مرافق مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة المراغة، بمشاركة وحدة شرطة طهطا، وقوات قطاع الشمال، ومركز شرطة المراغة ترافقهم معدات الوحدة المحلية، وأسفرت الحملة عن ضبط 428 حالة مضبوطات و ازالة 17 حالة أشغال جزء من الطريق العام بدون ترخيص وكذلك تحرير 13 حالة ممارسة مهنة بائع متجول بدون ترخيص، و 9 حالات عدم حمل شهادة صحية، و 6 حالات مخالفة إدارة منشاة بدون ترخيص، و57 ازالة تندات ومفروشات فاكهة وغرز وعربات خضار بشوارع عبد المنعم رياض، واحمد بدوى، ومحيط المستشفى المركزى وإزالة أكثر من حالة تعدٍ أمام المحال التجارية بشارع الجبانة، وجارى المتابعة.