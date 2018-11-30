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طائرة أنجيلا ميركل تقلع من مدريد متوجهة إلى بوينوس آيرس لتحضر قمة العشرين

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 11:26 ص
طائرة أنجيلا ميركل تقلع من مدريد متوجهة إلى بوينوس آيرس لتحضر قمة العشرين أنجيلا ميركل
أ ف ب
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أقلعت طائرة تابعة لشركة الطيران الإسبانية "إيبيريا" وتقل أنجيلا ميركل من مدريد متوجهة إلى بوينوس آيرس حيث ستنضم المستشارة الألمانية ببعض التأخير إلى قمة مجموعة العشرين، بعد عطل فى الطائرة الحكومية الألمانية.

استبعدت القوات الجوية الألمانية اليوم الجمعة وجود سبب جنائى وراء عطل تسبب فى هبوط مفاجئ للطائرة التى كانت تحمل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين.

وفى وقت سابق، ذكرت صحيفة راينشه بوست الألمانية اليوم الجمعة نقلا عن مصادر أمنية أن محققين يبحثون ما إذا كان هناك أى سبب جنائى وراء تعطل طائرة ميركل رغم أن المصادر أضافت أن المحققين عادة ما يبحثون فى كل الاتجاهات بعد أى حادث من هذا النوع.

لكن متحدثا باسم القوات الجوية قال إنه لا يوجد اشتباه فى أى جريمة مضيفا "إنه فحص روتينى لمعدات بث لم تعمل".

وكانت ميركل فى طريقها من ألمانيا إلى القمة عندما اضطرت الطائرة الحكومية إيرباص إيه340 للهبوط فى مطار كولونيا-بون فى وقت متأخر أمس الخميس.

وقالت مجلة دير شبيجل إن نظام الاتصالات على الطائرة تعطل بالكامل الأمر الذى أجبر الطاقم على الهبوط باستخدام هاتف متصل بالقمر صناعى على متن الطائرة.

وذكر المتحدث باسم القوات الجوية أن الطائرة لم يتسرب منها وقود قبل الهبوط فى كولونيا على النقيض مما أعلن سابقا.

ووصفت ميركل الواقعة بأنها "عطل خطير". ومن المقرر أن تستأنف هى ووزير المالية أولاف شولتس سفرهما إلى بوينس أيرس اليوم الجمعة لكنهما سيصلان بعد أن يبدأ قادة مجموعة العشرين مناقشاتهم.

 

 


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قمة العشرين

بوينوس آيرس




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