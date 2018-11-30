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ضبط 90 قضية آداب عامة و27 متهما مطلوبين بقضايا فى حملة مكبرة بالمحلة

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:46 م
ضبط 90 قضية آداب عامة و27 متهما مطلوبين بقضايا فى حملة مكبرة بالمحلة المتهمين
الغربية – عادل ضرة
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شن فرع البحث الجنائى بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، فجر اليوم، الجمعة، عدة مأموريات استهدفت المتهمين الهاربين فى قضايا مختلفة والمراقبين الموضوعى تحت المراقبة الهاربين، قادها العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود.

أسفرت جهودها عن ضبط 10 مراقبين هاربين في قضايا سرقات بالإكراه و 27 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم منهم  14متهم فى  قضايا سرقات و 9متهمين فى قضايا  إكراه على توقيع ومتهمين فى قضيتي حريق عمد ومتهمين فى قضيتي ضرب.

كما تمكن الرائد أحمد الشربيني رئيس مباحث الأداب بالمحلة، من ضبط 90قضية أداب عامة متنوعة منها قضايا تسول وتحرش ومعاكسات وكافيهات بدون ترخيص، وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.

 


 

 
 
 

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