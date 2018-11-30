ضبط 6 أطنان و500 كيلو مواد مجهولة المصدر داخل مصنع جلاش غير مرخص بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة وإشراف اللواء مدير أمن سوهاج حملة تموينية لتحقيق أقصي رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط كيرلس ف ز ا 33 سنة صاحب مصنع جلاش ويقيم بدائرة مركز المراغة لحيازته كمية من السلع الغذائية مجهولة المصدر بدون فواتير فـي عملية التصنيع وتم ضبط "4" طن و 500 دقيق فاخر و طن و 250 كجم نشا و "750" كيلو جرام ملح طعام بإجمالي مضبوطات "6" طن و 500 كجم مواد تصنيع.

كمـــا تـــم ضبـط "7 " قضية أنتاج خبز بلدي ناقص الوزن وضبط " 6" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وضبط " 3" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز وضبط "3" قضايا غلق مستودع البوتاجاز أثناء مواعيد العمل وضبط " 5" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وضبط " 4 " قضايا توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية وضبط " 6" قضية عدم الإعلان عن الأسعار وضبط " 8" قضايا عدم حمل شهادة صحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.