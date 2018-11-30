ضبط مسؤل بشركة فى مطار القاهرة يتعامل بدفاتر خاصة لتحصيل الإيرادات

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

أخل رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، بشروط التعاقد مع شركة ميناء القاهرة الجوى بشأن إدارة وتشغيل عدد من ماكينات تغليف الحقائب عن طريق التحايل وعدم تفعيله للدفاتر المسلسلة.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى قيام "محمد. أ" ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، بالإخلال بشروط التعاقد مع شركة ميناء القاهرة الجوى بشأن إدارة وتشغيل عدد من ماكينات تغليف الحقائب عن طريق التحايل وعدم تفعيله للدفاتر المسلسلة والممهورة بخاتم شركة ميناء القاهرة الجوى لتحصيل إيراداته اليومية وتعمده إنشاء دفاتر صادره عن شركته وإلزام العاملين بتشغيلها بدلاً من الدفاتر الخاصة بشركة الميناء بطريقة صورية ، بغرض التهرب من دفع نسبة الإيرادات المستحقه على إجمالى الإيرادات وفقاً للعقد المبرم بينهما، والتهرب الضريبى بالمخالفة للقانون.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن رصد عدد من العاملين بالشركة أثناء قيامهم بتشغيل الماكينات وتفعيل الدفاتر الخاصة بالشركة بدلاً من دفاتر شركة الميناء، وبضبط المستندات الفعلية ومراجعتها تبين قيام المتهم بسداد مبلغ مالى لمسئولى شركة الميناء خلافاً للحقيقة وللنسب المتفق عليها بالعقد المبرم بين الطرفين ولا يتماشى مع الإيرادات الفعلية التى حققتها الشركة، وبمواجهة المتهم أبدى إستعداده للتصالح مع شركة الميناء وسداد المبالغ المالية المستحقة لها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .