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ضبط جزار لاتهامه بطعن طبيب بيطرى أثناء عمله بالبحيرة

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 11:13 ص
ضبط جزار لاتهامه بطعن طبيب بيطرى أثناء عمله بالبحيرة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط جزار لاتهامة بطعن طبيب بيطرى بالمجزر الآلى بدمنهور أثناء فحصه عجلا.

وتلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين  إصابة "سالم ش .ح"،  طبيب بيطرى بالمجزر الآلى بدمنهور بجرح قطعى بالبطن وإسعافه بمستشفى دمنهور العام وغادرها واتهامه لكل من "ه. ف" جزار وشقيقه المقيمان بدائرة قسم دمنهور بالتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وذلك أثناء تواجده بالمجزر المُشار إليه لفحص مضبوطات واقعة ذبح عجول بتلو "إناث" دون السن القانونى  تنفيذاً لقرار النيابة العامة فى هذا الشأن .

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وتخلصه من الأداة المستخدمه بإلقائها بإحدى المجارى المائية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

من جانب آخر شنت الأجهزة ألأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة لمواجهة حالات التحرش والعنف ضد المرأة فى الشوارع والأماكن العامة.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها ضباط قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأه بالاشتراك وضباط قسم حماية الآداب العامة بالبحيرة عن ضبط 57 حالة  تحرش وتعرض للإناث بالطريق العام.


تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

 
 
 

 

 


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