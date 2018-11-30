صور.. رفع 18ألف حالة إشغال من الشوارع فى الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت محافظة الجيزة من رفع 18 ألف حالة إشغالات خلال الأسبوع الماضى على مستوى أحياء ومراكز المحافظة .

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظة الجيزة، أنه تم غلق وتشميع 70 منشأه تجارية ومحلات تدار بدون ترخيص ومتعدية على حرم الطريق العام.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة نشاطهم المكثف وخطة عملهم اليومية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لشن حملات مكبرة على شوارع وميادين المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وشدد على ضرورة رفع الاشغالات بكافة صورها وإزالة التعديات الموجودة بحرم الطريق وتطهير محيط جميع المنشآت الهامة والحيوية والمدارس والجامعات والمستشفيات لفتح الطريق امام المارة ولتحقيق السيولة المرورية بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وكلف راشد رؤساء الأحياء والمراكز بتسهيل اجراءات اصدار تراخيص المحلات والمطاعم للتيسير على الشباب مع ضرورة مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية وموافقة الدفاع المدني عند منح أية تراخيص مشيراً إلى أنه لامجال للمخالفه من قبل أى محل أو منشأه تجارية.