زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر يضرب ألاسكا وتحذير من تسونامى

كتب وكالات

أعلنت الوكالة الجيولوجية الأمريكية، أن زلزالا بقوة سبع درجات ضرب صباح الجمعة جنوب ألاسكا، ما دفع السلطات إلى توجيه تحذير من إحتمال حصول تسونامى فى هذه المنطقة.

وأضاف المصدر نفسه أن سكان انكوراج عاصمة الولاية شعروا بقوة الزلزال، إلا انه لم يبلغ عن سقوط ضحايا ولا عن تسجيل أضرار جسيمة.

وتم تبادل صور عبر مواقع التواصل الإجتماعى تظهر فيها بعض الطرقات وقد تشققت، ومنازل تصدعت من دون أن تتهدم، ووقع الزلزال الساعة 17،29 تغ على بعد 13 كلم من انكوراج وعلى عمق 41 كلم.

ونقلت صحيفة انكوراج ديلى نيوز، أبرز صحف الولاية "أن الهزة كانت قوية إلى درجة إيقاع الأغراض عن الرفوف فى المحلات، وجعل الأبنية تهتز فى هذه المنطقة" من الولاية.

وبثت قنوات التلفزيون المحلية أشرطة فيديو ظهرت فيها رفوف فى محلات تجارية وقد بدت فارغة بعد أن وقعت الأغراض التى كانت عليها أرضا، كما بدت عواميد إضاءة على الطرقات وهى تهتز بشدة، وأغلقت جامعة ألاسكا فى انكوراج أبوابها ودعت كل العاملين "غير الأساسيين" فيها الى المغادرة، كما أغلق مطار انكوراج بانتظار تحديد الأضرار المحتملة.