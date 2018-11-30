تنفيذ 2083 حكما قضائيا والتحفظ على 87 سلاحا فى حملة أمنية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع الأمن العام حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وحائزيها ومتعاطى المواد المخدرة والمتاجرين بها بدائرة المراكز والأقسام على مستوى المديرية، كما تم تنفيذ عدد من الأحكام القضائية والمرور والمرافق والقضايا التموينية مدعومة بمجموعات قتالية.

أسفرت الحملة على 9 بنادق آلية و23 بندقية خرطوش وبندقية لى إنفليد وبندقية موزر و3 طبنجات 45 فرد روسى و5 فرد خرطوش و197 طلقة متنوعة بإجمالى 87 قطعة سلاح متنوعة غير مرخصة ما بين الدفاع والاتجار.

كما تم ضبط 39 قرص تامول وهاتف محمول حيازة "عمرو.ف" 21 سنة عامل مقيم الشيخ يوسف مركز المراغة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وضبط 25 قرص تامول وهاتف محمول ومقص حديدى حيازة المتهم "البدوى.أ" 50 سنة عامل مقيم شندويل مركز المراغة بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم ضبط لفافة لجوهرالأفيون المخدر حيازة المتهم "عمرو.ع" 34 سنة عامل مقيم الشيخ خليفة قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

واستكملت الحملة أعمالها بتنفيذ 2083 حكما قضائيا و781 مخالفة مرورية و350 مخالفة مرافق و43 قضية تموينية متنوعة منها "7" قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و6 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و3 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و3 قضايا غلق مستودع البوتاجاز أثناء مواعيد العمل، و5 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و4 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية حيازة واستخدام كمية من السلع الغذائية مجهولة المصدر بدون فواتير فى عملية التصنيع.