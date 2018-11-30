انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين

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انطلقت فعاليات قمة مجموعة العشرين، والتى تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس وتستمر حتى غد السبت بحضور عدد من قادة وزعماء العالم.

وجاء على الموقع الرسمى للقمة عبر الانترنت أن فعاليات القمة التى بدأت اليوم الجمعة ستتناول مباحثات بشأن الاقتصاديات الرائدة الدولية المطروحة على جدول أعمال القمة.

ويلتقى قادة العالم فى بوينس آيرس لمناقشة بعض القضايا الملحة فى جدول الأعمال العالمي، ويعقد هذا الاجتماع لأول مرة فى التاريخ بأمريكا الجنوبية.

ويقود الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، المناقشات فى مكان انعقاد القمة فى كوستا سالجيرو، وهو موقع يقع على طول نهر ريو دى لا بلاتا، ومن بين المشاركين رئيس فرنسا إمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والرئيس الصينى شى جين بينغ، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بين عبد العزيز، وغيرهم من قادة مجموعة العشرين.