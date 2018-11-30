المغامر عمر حجازى يصل الأهرامات بعد رحلة الأيام الـ10 ووزير الرياضة فى استقباله

كتب سيد الخلفاوى - تصوير حسن محمد





وصل منذ قليل المغامر المصرى عمر حجازى لأهرامات الجيزة، قادما من مدينة طابا بسيناء، على دراجته الهوائية، وكان فى استقباله، وزير الرياضة، ومحافظ الجيزة، ونواب عن وزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية والسياحة، كما حضر اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعدد من نواب البرلمان، وقيادات محافظة الجيزة، ومئات المشجعين للرياضة.

يذكر أن المغامر عمر حجازى، من متحدى الإعاقة، قادم على دراجته الهوائية من مدينة طابا، بساق مبتورة، فى رحلة استغرقت 10 أيام، برعاية محافظة الجيزة ووزارة الشباب، وذلك لدعم وتنشيط السياحة والرياضة فى مصر.