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المغامر عمر حجازى يصل الأهرامات بعد رحلة الأيام الـ10 ووزير الرياضة فى استقباله

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 04:03 م
المغامر عمر حجازى يصل الأهرامات بعد رحلة الأيام الـ10 ووزير الرياضة فى استقباله المغامر عمر حجازى
كتب سيد الخلفاوى - تصوير حسن محمد
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اليوم السابع بلس
 
وصل منذ قليل المغامر المصرى عمر حجازى لأهرامات الجيزة، قادما من مدينة طابا بسيناء، على دراجته الهوائية، وكان فى استقباله، وزير الرياضة، ومحافظ الجيزة، ونواب عن وزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية والسياحة، كما حضر اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعدد من نواب البرلمان، وقيادات محافظة الجيزة، ومئات المشجعين للرياضة.
 
يذكر أن المغامر عمر حجازى، من متحدى الإعاقة، قادم على دراجته الهوائية من مدينة طابا، بساق مبتورة، فى رحلة استغرقت 10 أيام، برعاية محافظة الجيزة ووزارة الشباب، وذلك لدعم وتنشيط السياحة والرياضة فى مصر.
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