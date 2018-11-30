"الكهرباء" تعلن انتهاء مشاكل الفواتير بعد تحويل العدادات غدا باليوم السابع

تحت عنوان «الكهرباء» تعلن انتهاء مشاكل «الفواتير» بعد تحويل العدادات إلى «مسبوقة الدفع»، تكشف "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، تفاصيل إعلان «وزارة الكهرباء» انتهاء مشاكل «الفواتير» بعد تحويل العدادات إلى «مسبوقة الدفع».. وزير الكهرباء: ليس صحيحا أن الأسعار تختلف حسب المناطق «ومفيش فرق بين سكان جاردن سيتى والعشوائيات إلا بقيمة الفاتورة».. ولن أسمح بالتعدى على حق المواطن فى الخدمة أو دقة الفواتير.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..



ـ «اليوم السابع» تكشف.. حكايات شباب فقدوا حياتهم وآخرين نجوا من حفلات التعذيب على يد مدمنين متعافين.. مراكز علاج الإدمان الوهمية.. الطريق إلى الموت والد محمد حاول علاجه من الإدمان فتسلمت والدته جثته.. جولة داخل مصحة غير مرخصة بحدائق الأهرام ترصد: غرف تشبه الحجز والزيارات ممنوعة.. ومدير «العلاج الحر»: 4 ملايين مدمن فى مصر وأعداد المراكز الحكومية قليلة

ـ مروة العبد فتاة التروسيكل لـ«اليوم السابع»: السيسى قال لى: إنتى فخر لكل بنات مصر.. والتكريم رفع راسى



ـ زوجة الشهيد ساطع النعمانى خلال ندوة «اليوم السابع» تؤكد: زوجى استرد حقه بعد حضوره حفل قناة السويس الجديدة.. ونجله: أتمنى لقاء صلاح

ـ فتاة سيناوية بدأت حلم إحياء حرفة التطريز التراثية بتمويل من «المشروعات الصغيرة»



ـ «الكهرباء» تعلن انتهاء مشاكل «الفواتير» بعد تحويل العدادات إلى «مسبوقة الدفع».. شاكر: ليس صحيحا أن الأسعار تختلف حسب المناطق «ومفيش فرق بين سكان جاردن سيتى والعشوائيات إلا بقيمة الفاتورة».. ولن أسمح بالتعدى على حق المواطن فى الخدمة أو دقة الفواتير

ـ 10 وزراء دفاع و7 رؤساء أركان و8 وزراء إنتاج حربى فى «إيدكس 2018».. مؤتمر صحفى عالمى قبل أيام من الانطلاق.. وتخصيص جناح لعرض المنتجات المصرية



ـ مراجعة أكثر من 6 آلاف فيلم على «بنك المعرفة».. إتاحة محتوى تعليمى باللغتين العربية والإنجليزية.. وتزويد محتوى البنك بتطبيقات تفاعلية

ـ رفع سعر الدولار الجمركى للسلع الترفيهية.. «معيط»: السلع غير الضرورية تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزى



ـ انتظروا مفاجأة وزير التعليم لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين على صفحات «اليوم السابع»

ـ وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لليونان