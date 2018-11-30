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"الصحة" تؤكد توفير "فيتامين أ" للأمهات والأطفال بوحدات الرعاية الأساسية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 09:00 ص
"الصحة" تؤكد توفير "فيتامين أ" للأمهات والأطفال بوحدات الرعاية الأساسية د. هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان، توفير كبسولات فيتامين "أ" للأمهات والأطفال بالوحدات الصحية، من خلال البرنامج القومى لرعاية الأطفال والأمهات من نقص فيتامين "أ".

 

وأوضح مصدر مسئول بوزارة الصحة، أنه يتم إمداد الأطفال أقل من عامين بكبسولات فيتامين "أ" و تعطى كبسولة واحدة للأطفال فى سن 9 شهور فى جلسة التطعيم، كما تعطى كبسولتان للأطفال فى سن 18 شهرًا فى جلسة التطعيم.

 

وتابع المصدر، أنه يجرى إعطاء الأم الوالدة كبسولة من فيتامين "أ" الحمراء (200.000 وحدة دولية) خلال الأربع أسابيع الأولى من الولادة، وذلك لحماية الأم من مضاعفات نقص فيتامين "أ" ولزيادة معدل فيتامين "أ" فى لبن الأم وبذلك يتم تغطية احتياجات الطفل خلال الستة أشهر الأولى.

 


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