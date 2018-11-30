السفير الأمريكى لدى اليمن: إيران سبب إشعال منطقة الشرق الأوسط

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شدد السفير الأمريكى لدى اليمن ماثيو تويلر، على أن إيران تعتبر إحدى القوى الرئيسية التى تحاول تعزيز عدم الاستقرار فى المنطقة.

وقدم تويلر - فى تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة توصيفاً لما تقوم به إيران فى هذا الصدد، قائلاً "إنها تصب الغاز على النار"، فى إشارة إلى أنها تشعل الأزمات فى منطقة الشرق الأوسط.

وتابع: "أينما نرى عدم الاستقرار هنا فى المنطقة، وأنا لا أقول إن إيران هى مصدر كل عدم الاستقرار، لكننا نرى أنهم يستغلون الاختلافات الدينية السياسية والفقر، ويصبون الغاز على النار فى منطقة من العالم مهمة جداً لنا جميعاً"، مستشهدا بالوضع الذى وصل إليه اليمن، جراء الدعم الإيرانى اللامحدود للانقلابيين الذين أطاحوا بالحكومة الشرعية.