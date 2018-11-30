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البيت الأبيض يعقد جلسة نقاشية مع مسئولى وادى السيليكون

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 10:40 ص
البيت الأبيض يعقد جلسة نقاشية مع مسئولى وادى السيليكون البيت الابيض
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن البيت الأبيض سيعقد مناقشات دائرة مستديرة مع المسئولين التنفيذيين لكبرى الشركات التكنولوجية، فيما رأت الصحيفة أنه إشارة على تخفيف حدة التوتر بين الجانبين.

 وأوضحت الصحيفة أن إدارة ترامب ستجرى مناقشة مع كبار المسئولين التنفيذيين حول التجديد، وهى الخطوة التى تشير إلى تخفيف حدة التوتر بين البيت الأبيض وشركات وادى السيليكون الأمريكية.

ووفقا للبيت الأبيض، فإن اللجنة التى ستنعقد الخميس المقبل ستناقش أفكارا تحولية جريئة يمكن أن تساعد القيادة الأمريكية فى صناعات المستقبل.

 

 ولفتت الصحيفة إلى أن قائمة الضيوف فى هذه المناقشة تشمل رؤساء مايكروسوفت وجوجول وكوالكوم، المتخصصة فى مجال نظم الاتصالات، وأوراكل التى تعد من أهم شركات تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات.

 

 وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد اتخذ موقفا متشددا إزاء بعض شركات التكنولوجيا، ومنها أبل، حتى أنه هدد مؤخرا بفرض ضرائب هواتف أيفون المصنعة فى الصين.

 

وألمح ترامب فى مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" فى وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن إيفون الذى تنتجه شركة أبل قد يتأثر قريبا بالتعريفات الجمركية التى تم فرضها على البضائع القادمة من الصين.

 

 


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