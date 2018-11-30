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إيقاف مدرس عن العمل بسبب التحرش بتلميذة داخل إحدى غرف مدرسة بالأقصر

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 04:12 م
إيقاف مدرس عن العمل بسبب التحرش بتلميذة داخل إحدى غرف مدرسة بالأقصر تحرش - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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قرر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وقف معلم عن العمل لمحاولته التحرش بتلميذة فى إحدى غرف مدرسة عبد المنعم العديسى بمدينة البياضية، والذى ألقى رجال مباحث مركز شرطة البياضية القبض عليه عقب بلاغ من مدير المدرسة.

 

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة البياضية يفيد بتلقى بلاغ من مدير مدرسة عبد المنعم العديسى بمنطقة العديسات بحرى فى مدينة البياضية، يفيد بمحاولة معلم يدعى "ر.خ" 50 سنة تخصص لغة عربية، التحرش بتلميذة فى الصف الثالث الابتدائى داخل إحدى غرف المدرسة واستغاثت الطفلة بأصدقائها والمعلمين بالمدرسة، وعلى الفور تمكن رجال المباحث بالقسم من ضبط المعلم واقتياده لديوان القسم لتحرير محضر ضده وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

ومن جانبه، أخطر عبد اللطيف عمران مديرية التربية والتعليم بالأقصر، المستشار مصطفى ألهم بالواقعة والذى أصدر على الفور قراراً بوقف المدرس عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه للتأكد من صحة الواقعة من عدمه.


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