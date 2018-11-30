إعلان موريتانيا خالية من الألغام فى اجتماع اتفاقية حظر الألغام بجنيف

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أعلن منسق برنامج ازالة الألغام فى موريتانيا على محمد الحسن ، خلال الاجتماع السابع عشر للدول الأطراف فى اتفاقية حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمنعقد فى جنيف حاليا ، أن موريتانيا أصبحت وبعد عقدين من الزمان من جهود إزالة الألغام دولة خالية منها فى جميع المناطق الملغومة المعروفة ، وأشار الى انه بعد الاعلان تصبح موريتانيا الدولة الطرف الحادية والثلاثين فى اتفاقية حظر الألغام التى تحقق هذا الانجاز.

وأضاف منان أن تلوث موريتانيا بالألغام كان جراء مخلفات الصراع بين عامى 1976 و 1978 فى الصحراء الغربية والذى تميز بزرع عشوائى للألغام المضادة للأفراد وتم فيه استخدام عدد غير متناسب من هذا السلاح ، وأشار الى أن موريتانيا أصبحت طرفا منذ عام 2000 ، وبدأت المهمة الكبيرة لتطهير المناطق الخطرة بعد فترة وجيزة ، ولكن نظرا للصعوبات الهائلة فقد طلبت وقتا اضافيا لانهاء ازالة الألغام وتم تحديد الموعد النهائى الجديد فى 1 يناير 2021 ، ولكنها تمكنت من انهاء العمل قبل هذا التاريخ.

نوه الى أن الحكومة الموريتانية تكفلت بحوالى 68 % من التكلفة الاجمالية لازالة الألغام بينما تكفل المجتمع الدولى ومنظمات الأمم المتحدة بالمتبقى من التكلفة.

يشار الى أن اجتماع الدول الأطراف فى إتفاقية حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد فى جنيف حاليا يعمل على تقييم التحديات المتبقية لتلبية طموح عالم خال من الألغام المضادة للأفراد بحلول عام 2025.