وزير النقل يتفقد أعمال إنشاء طريق داعم للدائرى بطول30 كم وتكلفة 150 مليون جنيه

كتب رضا حبيشى

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، يرافقه اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري جولة تفقدية اليوم، لمتابعة أعمال إنشاء وتنفيذ طريق داعم داخلي للطريق الدائري، بطول 30 كم، بإجمالي تكلفة 150 مليون جنيه، وكذلك متابعة اعمال تطوير الدائرى ومحور صحراء الأهرام، الرابط بين طريق مصر إسكندرية الصحراوي والدائرى.

وتفقد الوزير قطاعات الطريق الداعم الداخلي في المسافة من السويس، وحتى الأوتوستراد، وما يشمله المشروع من مشروعات حماية الطريق الدائري من الأمطار والسيول، حيث تفقد 3 خزانات مياه بالطريق الداعم وربطها على المصارف المختلفة، وذلك من إجمالي 5 خزانات يتم تنفيذها لتجميع مياه الأمطار من الطريق الدائري والداعم لضمان إنسيابية الحركة المرورية بالطريقين، والتقى العاملين، وأكد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد نهاية هذا العام.

وقال الوزير، إن الطريق الداعم سيكون 4 حارات للقادم من طريق السويس باتجاه الأوتوستراد، وسيتم الانتهاء من تنفيذه قبل نهاية هذا العام، وأن هناك اهتماما كبيرا بصيانة الطريق الدائرى، وتطويره بصفة مستمرة باعتباره شريانا حيويا هاما، وأحد أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى.، وذلك من خلال عمليات رفع الكفاءة والتطوير، وتحسين مستوى الخدمة ورفع مستويات الأمن والسلامة، وتأمين سلامة المرور، والإصلاح الفوري لفواصل الكباري، واستكمال أعمال التخطيط السطحي، وتدعيم الطريق باللوحات الإرشادية والإصلاح الفوري لعيوب الأسفلت في بعض المناطق.

كما تابع الوزير خطة الهيئة العامة للطرق والكباري الخاصة، بمراجعة أعمال الإنارة بكافة قطاعات الطريق، وبما يتضمنه من أنفاق.

وكذلك متابعة تقدم أعمال نظافة الطريق الدائرى، حيث شدد الوزير على ضرورة دفع مزيد من الشركات والمعدات ومجموعات العمل الخاصة بالنظافة، وأن تكون هذه الأعمال في كل القطاعات وفي المداخل والمخارج مع استمرار الحملات الخاصة بازالة التعديات على الطريق اعلى وأسفل الدائرى.

ووجه الوزير بمراجعة ربط الطريق الداعم الخارجي من كوبري المشير وحتى طريق السويس مع الاهتمام بعوامل السلامة المرورية .

وتوجه وزير النقل، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة وصلة طريق مصر إسكندرية الصحراوي وحتى الطريق الدائري "محور صحراء الأهرام"، بطول 4 كم في الاتجاهين، وذلك بعد نقل تبعية هذا القطاع من جهاز التعمير إلى الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأوضح هشام عرفات، أن أعمال التطوير تنفذ وفق قياسات الجودة العالية، مع الاهتمام بأعمال الإنارة والنيوجرسي واللوحات الإرشادية، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منه، قبل نهاية هذا العام.