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وزيرة الصحة: المصابين تحت إشراف طبى ورعاية صحية متكاملة

السبت، 03 نوفمبر 2018 01:29 ص
وزيرة الصحة: المصابين تحت إشراف طبى ورعاية صحية متكاملة وزيرة الصحة
كتب أحمد عبد الهادى
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قالت الدكتور هالة زايد وزير الصحة، تعقيبا على حادث المنيا الارهابى من داخل مستشفى الشيخ زايد ، أن ما حدث يعد شئ خسيس و جبان ، موضحة أنه تم عمل إخلاء آمن لجميع المصابين لتقليل مضاعفات الاصابات، وتم نقل المصابين من المنيا الى الشيخ زايد تحت اشراف طبى و رعاية صحية متكاملة.
 
 
وأضافت وزيرة الصحة ، أنه يوجد إشراف طبي على اعلي مستوى لمتابعة حالات المصابين، بعضها إصابات نفسية ويتم التعامل معهم.
 
كان مصدر أمنى أكد أن اتوبيس يقل عددًا من الأقباط تعرض لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموائيل فى المنيا، موضحًا أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الحادث لفحص ملابساته، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات وإسعافهم.
 
وأضاف المصدر الأمنى بأن الطريق الرئيسى للدير مغلق طبقا للتعليمات الأمنية نظرا لخطورة موقعه فى الظهير الصحراوى وانقطاع شبكة الاتصالات فى محيطه، حيث استخدم الضحايا دروب فرعية للوصول إلى الدير وأنه يتم ملاحقة منفذى الهجوم.

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اتوبيس

المنيا

دير الانبا صموائيل

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