ننشر صور مصرع طالب بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق أمام جامعة الأزهر

وأجمع الطلاب فى رسائهم، أن الطريق أمام الجامعة خطر للغاية وسبق ومات أكتر من طالب أثناء العبور، بالإضافة إلى العديد من المصابين.
والطالب المتوفى هو أسامة مسلم صقر وتعامل الأمن مع الحادث وتم تسيير الطريق .
وفاة طالب أمام جامعة الأزهر
وطالب طلاب جامعة الأزهر بإنشاء كوبرى مشاة أو مطب يسمح بالمرور الأمن أمام الجامعة والتى تحدث أمامها عشرات الحوادث والضحايا يوميا.
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بواسطة:
حماده
تعازينا القلبيه
من محافظة قنا .. بجنوب صعيد مصر .. نتقدم بخالص العزاء .. لأسرة وأهل الفقيد .. ابن محافظة بني سويف .. العزيزه علينا .. المرحوم / اسامه مسلم صقر .. نسأل الله العلي القدير .. أن يتغمّده برحمته الواسعه .. ويدخله فسيح جناته .. ويلهم أهله وهم أهلنا الصبر والسلوان .. وانا لله وانا اليه راجعون -