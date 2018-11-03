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ننشر صور مصرع طالب بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق أمام جامعة الأزهر

السبت، 03 نوفمبر 2018 07:08 م
ننشر صور مصرع طالب بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق أمام جامعة الأزهر وفاة طالب أمام جامعة الأزهر
كتبت أميرة عبد السلام- عبد الرحمن سيد
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لقى طالب مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق أمام البوابة الرئيسية لجامعة الأزهر فى مدينة نصر، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث ، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى.
 
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة نصر بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
 

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وفاة طالب أمام جامعة الأزهر 

 

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وفاة طالب أمام جامعة الأزهر 

 

وأجمع الطلاب فى رسائهم، أن الطريق أمام الجامعة خطر للغاية وسبق ومات أكتر من طالب أثناء العبور، بالإضافة إلى العديد من المصابين.

 

والطالب المتوفى هو أسامة مسلم صقر وتعامل الأمن مع الحادث وتم تسيير الطريق .

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وفاة طالب أمام جامعة الأزهر 

 

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وفاة طالب أمام جامعة الأزهر 

 

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وفاة طالب أمام جامعة الأزهر 

 

وطالب طلاب جامعة الأزهر بإنشاء كوبرى مشاة أو مطب يسمح بالمرور الأمن أمام الجامعة والتى تحدث أمامها عشرات الحوادث والضحايا يوميا.

 

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وفاة طالب أمام جامعة الأزهر 

 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حماده

تعازينا القلبيه

من محافظة قنا .. بجنوب صعيد مصر .. نتقدم بخالص العزاء .. لأسرة وأهل الفقيد .. ابن محافظة بني سويف .. العزيزه علينا .. المرحوم / اسامه مسلم صقر .. نسأل الله العلي القدير .. أن يتغمّده برحمته الواسعه .. ويدخله فسيح جناته .. ويلهم أهله وهم أهلنا الصبر والسلوان .. وانا لله وانا اليه راجعون -

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