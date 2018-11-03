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نشر أكثر من 3500 جندى أمريكى على الحدود مع المكسيك لمواجهة المهاجرين

السبت، 03 نوفمبر 2018 12:12 م
نشر أكثر من 3500 جندى أمريكى على الحدود مع المكسيك لمواجهة المهاجرين البنتاجون وترامب
كتبت: إنجى مجدى
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أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، أن أكثر من 3500 جندى أمريكى تم نشرهم على الحدود الأمريكية فى ولايات كاليفورنيا وتكساس وأريزونا، وهى المناطق الأكثر أمانا وسهولا لعبور اللاجئين إلى داخل الأراضى الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، السبت، أن نشر القوات الأمريكية يأتى فى مواجهة تدفقات متزايدة من المهاجرين وطالبى اللجوء القادمين من أمريكا الوسطى. وتنشر القوات حول ماكالين وبراونسفيل، وريو جراند فالى فى ولاية تكساس، وسان يسيدرو فى كاليفورنيا وجنوب سان دييجو ونوجاليز فى أريزونا، ذلك بحسب مسئولون أمريكيون.

تأتى تلك الخطوة وسط تقارير لوسائل إعلام أمريكية أفادت بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" رفضت طلبا من البيت الأبيض الشهر الماضى لإرسال قوات إلى الحدود مع المكسيك للتصدى لقافلة مهاجرين.

وقال مسؤولون فى البنتاجون إن البيت الأبيض طلب قوة احتياطية مخولة بتوفير "السيطرة على الحشود" فى المناطق على طول الحدود وحماية أفراد حرس الحدود قبل وصول آلاف المهاجرين إلى الحدود الأمريكية. وأشار المسؤولون إلى أن "البنتاجون" رفض هذا الطلب لأن وزارة الدفاع شعرت أن المهام المطلوبة تقع خارج نطاق سلطة الجنود الفعلية.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن عزمه إرسال 15 ألف جندى على الحدود مع المكسيك، من أجل وقف تسلل قوافل المهاجرين، محذرا فى الوقت ذاته من الجيش الأمريكي قد يطلق النار على المهاجرين من أمريكا الوسطى، الذين سيرشقون الحجارة على الجيش خلال محاولتهم دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

 


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