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نائب وزير الزراعة: مذكرة تفاهم مع الإمارات لبناء مستشفى للخيول بمصر

السبت، 03 نوفمبر 2018 01:55 م
نائب وزير الزراعة: مذكرة تفاهم مع الإمارات لبناء مستشفى للخيول بمصر منى محرز خلال مشاركتها بفعاليات مهرجان الشارقه الدولي للجواد العربي
كتب عز النوبى
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أعلنت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، عن اتفاق مع الجانب الإماراتى تقوم الشارقة بموجبه ببناء مستشفى للخيول بمصر، وكذلك مركز للإخصاب حرصا منه على أهمية الحفاظ على سلالة الخيول المصرية الأصيلة لما تمثله من قيمة تاريخية وتراث مصرى وعربى أصيل.

جاء ذلك خلال حضور الدكتور منى محرز فعاليات مهرجان الشارقة الدولة للجواد العربى والخاص بالسلالة المصرية تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان القاسمى ودعوه من سلطان خليفة، مدير المهرجان.

ورافق الدكتورة منى محرز، الدكتور أحمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أثناء المهرجان المنعقد فى الفترة من١- ٣ نوفمبر بنسخته الـ 12 لأول مرة كمهرجان دولى، بمشاركة 90 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة، ومن الدول المشاركة، ويطبق المهرجان لوائح تنظيم العروض لجمال الخيل العربي طبقا لنظام الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربيه الاصيله 2018.

وقد كرم الشيخ عبد الله القاسمي رئيس اللجنه المنظمه العليا للمهرجان محرز بإعطاءها درع البطولة، بينما قامت محرز بتسليم الجوائز لعدد من الفائزين .

كما زار وفد مصرى برئاسة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، يرافقها سلطان خليفة، مدير المهرجان، وأشرف الليثى نائب مدير المهرجان نادى الشارقة للفروسية والسباق ومستشفى الشارقة للخيول، وما تحتويه علي صالات استقبال وأشعه وغرف عمليات ومعامل للتشخيص و كذلك مختبر الإخصاب الموءهل لعملية حفظ السائل المنوى وكذلك اللجنة مما يحافظ علي الأنساب فى السائل النيتروجينى وكذلك التحسين الوراثى للسلالات الخيلية.

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