منظمو منتدى شباب العالم يضعون صورة الراحل عبد الوهاب يسرى أمام القاعة الرئيسية

كتب محمود العمري

تحت كلمات إذا كان شعارنا الكنز فى الرحلة، فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة، وضع منظمو منتدى شباب العالم، صورة للشاب الراحل عبد الوهاب يسرى عضو البرنامج الرئاسى أمام القاعة الرئيسية لمنتدى شباب العالم تخليدا للفقيد.

ولقى عبد الوهاب يسرى، مصرعه فى حادث سيارة خلال الإعداد لمنتدى شباب العالم الأول، إلا أن ذكراه لم تغب، فمع اللحظات الأولى من الإعداد لمنتدى شباب العالم الثانى الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ وروح عبد الوهاب ترفرف على أرجاء لجان التنظيم.