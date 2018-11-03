مصرع 3 من قيادات المليشيا الحوثية فى كمين للجيش اليمنى بالضالع

عدن (أ ش أ)

لقى 3 قيادات ميدانية حوثية مصرعهم وأصيب آخرين اليوم السبت، بكمين محكم نفذه الجيش اليمنى عند جبهة حمك شمالى محافظة الضالع.

وأفادت مصادر ميدانية للموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) بأن قوات من اللواء 30 مدرع نصبت كمينا محكما لمليشيا الحوثى فى قطاع ظفار بجبهة حمك؛ أسفر عن مقتل ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي، وإصابة أربعة من مرافقيهم.

وقال قائد اللواء 30 مدرع العميد عبدالكريم الصيادى إن هذه القيادات كانت استحدثت نقطة فى منطقة المقدمة القريبة من جبل ظفار الذى يرابط فيه اللواء.