فيديو.. الداخلية تحبط تهريب 75 طربة حشيش بالضبعة

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

ينشر اليوم السابع فيديو يبرز نجاح قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح في ضبط عاطل، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة ، وذلك فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته 75 طربة لمخدر الحشيش 18,750 كيلو جرام.