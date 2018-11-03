الرئيسية حوادث فيديو.. الداخلية تحبط تهريب 75 طربة حشيش بالضبعة السبت، 03 نوفمبر 2018 07:30 م مخدرات -ارشيفية كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني إضافة تعليق ينشر اليوم السابع فيديو يبرز نجاح قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح في ضبط عاطل، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة ، وذلك فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته 75 طربة لمخدر الحشيش 18,750 كيلو جرام. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. ضبط عامل نظافة سرق كابل كهربائى من مدرسة بالعبور تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "رشوة المطار" لـ8 يناير لاستمرار المرافعة مخدرات الداخلية حملات امنية وزارة الداخلية تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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