ضبط 250 كيلو دواجن فاسدة ومحطة وقود سيارات غير مرخصة بطوخ القليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط 250 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحطة وقود غير مرخصة بدائرة مركز طوخ وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط ثلاجة لحفظ المجمدات واللحوم والدواجن بدائرة مركز شرطة طوخ، لحيازته 250 كيلو جرام دواجن وأجزاء الدواجن ولحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمى.

وضبط محطة وقود سيارات بدون ترخيص وقيام مالكها بتجميع كمية كبيرة من المواد البترولية (سولار وبنزين) وضبط طلمبة تموين سيارات، 33 لتر "سولار – بنزين 80" .

تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.