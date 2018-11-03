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ضبط 250 كيلو دواجن فاسدة ومحطة وقود سيارات غير مرخصة بطوخ القليوبية

السبت، 03 نوفمبر 2018 01:06 ص
ضبط 250 كيلو دواجن فاسدة ومحطة وقود سيارات غير مرخصة بطوخ القليوبية دواجن فاسدة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط 250 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحطة وقود غير مرخصة بدائرة مركز طوخ وتولت النيابة التحقيق. 

 

 تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط ثلاجة لحفظ المجمدات واللحوم والدواجن بدائرة مركز شرطة طوخ، لحيازته 250 كيلو جرام دواجن وأجزاء الدواجن ولحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمى.

 

 وضبط محطة وقود سيارات بدون ترخيص وقيام مالكها بتجميع كمية كبيرة من المواد البترولية (سولار وبنزين) وضبط طلمبة تموين سيارات، 33 لتر "سولار – بنزين 80" .

 

تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 


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