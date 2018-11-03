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شيخ الأزهر يعزى البابا تواضروس هاتفيا فى ضحايا حادث المنيا الإرهابى

السبت، 03 نوفمبر 2018 12:09 ص
شيخ الأزهر يعزى البابا تواضروس هاتفيا فى ضحايا حادث المنيا الإرهابى شيخ الأزهر والبابا تواضروس
كتب لؤى على
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أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء أمس الجمعة، اتصالًا هاتفيًا بقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته فى ضحايا هجوم المنيا الإرهابى.

وأكد فضيلته، خلال الاتصال، أن هذا الهجوم يمثل استهدافًا للشعب المصرى، بمسلميه ومسيحييه، وأن الأزهر الشريف بعلمائه وطلابه بل مصر بأكملها تتقاسم الألم الذى أصاب ذوى الضحايا وأحباءهم، وأن صمود المصريين ووحدتهم يمثل الرد الأقوى على تلك العصابات الإرهابية التى تجردت من كل معانى الإنسانية.

 

 


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