روسيا تعتزم تخصيص قرض بقيمة 38 مليون يورو لكوبا

موسكو /أ ش أ/

تعتزم روسيا تخصيص قرض بقيمة 38 مليون يورو لكوبا؛ وذلك فى إطار التعاون العسكرى التقنى بين البلدين.

وقال نائب وزير المالية الروسى سيرجى ستورتشاك - وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، الجمعة - أن وفدًا كوبيًا لشؤون التعاون العسكرى التقنى سيزور روسيا بعد أسبوعين.

وأشار إلى "أن الكوبيين يعتزمون القدوم إلى هنا مع وفد متخصص فى شؤون توسيع التعاون العسكرى التقني، وخلال هذه الزيارة أعتقد أننا سنوقع هذا الاتفاق".

وفى وقت سابق، أعلن الكرملين - فى بيان - أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، سيناقش مع الرئيس الكوبى ميجيل دياس-كانيل بيرموديس بموسكو، التعاون الاستراتيجى بين البلدين وإمكانيات تعميقه.

وأشار البيان إلى أنه من المخطط مناقشة آفاق تعميق التعاون الاستراتيجى الروسي-الكوبى فى العديد من المجالات، وتبادل الآراء حول المشكلات الدولية والإقليمية الملحّة.