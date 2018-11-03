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تعرف على محاور كلمة المحلل الرقمى Brian Solis فى جلسة منتدى شباب العالم غدًا

السبت، 03 نوفمبر 2018 01:49 م
تعرف على محاور كلمة المحلل الرقمى Brian Solis فى جلسة منتدى شباب العالم غدًا Brian Solis أحد المتحدثين بمنتدى شباب العالم
كتب محمد رضا
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كشف بريان سوليس Brian Solis، محلل رقمى وطبيب أنثروبولوجيا، وأحد المتحدثين الرئيسيين فى الجلسات الرسمية لمنتدى شباب العالم 2018، عن بعض المحاور سيطرحها خلال كلمته فى جلسات المنتدى غدًا الأحد، والتى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، معلقًا عليها "بعض الأفكار التى سأشاركها على المسرح غدًا فى العاشرة صباحًا - WorldYouthForum فى مصر - "قانون التشتيت الرقمى - كيف تعيش حقاً حياتك الأفضل؟".

Brian Solis أحد المتحدثين بمنتدى شباب العالم
Brian Solis أحد المتحدثين بمنتدى شباب العالم

 

وجاء موضوع بريان سوليس Brian Solis، تحت عنوان "قانون اللهو الرقمى - كيف تعيش حقًا أفضل حياتك"، والتى قال فيها "مع كل عمل، نتوقع رد فعل مساوٍ أو أكبر.. يمكن أن تتطور حلقات ردود الفعل إلى حلقات كيميائية وتبعية، وفى كل مرة، يتم سحبك أنت ومتابعيك بعيدًا عن انتباههم أو التركيز على الإحساس، وهم لا يختبرون فقط الزيارات، ولكن أيضًا أصبحوا يتوقعوا الانقطاع والإلهاء المنتظمين".

وأضاف "بمرور الوقت، يتم تقويض قدرتك على التفكير، أو التفكير، أو التركيز بعمق، وبمرور الوقت، تتدهور أيضًا رفاهيتك وصحتك العقلية وحبك الذاتى، مما يفتح الباب أمام النرجسية والقلق وانخفاض تقدير الذات والشعور بالوحدة والضغوط وسوء جسد الإنسان حتى الاكتئاب".

محاور كلمة Brian Solis فى منتدى شباب العالم 2018
محاور كلمة Brian Solis فى منتدى شباب العالم 2018

 

وتابع "التكنولوجيا تهدف إلى اختطاف نقاط ضعف نفسية واستغلال نقاط ضعف عقولنا"، وفقًا لما ذكره خبير علم الأخلاقيات السابق لتصميم جوجل Tristan Harris"، مضيفًا أن الوعى هو المكان الذى تبدأ فيه رحلة نحو حياة إبداعية أكثر صحة ووعيًا وخيالية، فلم يتم وضعك على هذا الكوكب لتحديد وجودك من خلال التحقق الزائف من الغرباء، فأنت أكثر أهمية وقدرة تتجاوز أى عدد من الإعجابات أو التعليقات أو المتابعين يمكن أن تشهد"، وقال "عش حياتك كما لو أن أحدا لا يشاهد".

 


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