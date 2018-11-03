video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 05:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على تفاصيل وأهداف زيارة وفد مجلس النواب لبريطانيا

السبت، 03 نوفمبر 2018 03:10 ص
تعرف على تفاصيل وأهداف زيارة وفد مجلس النواب لبريطانيا أعضاء المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية مع السفير البريطانى
كتب محمود حسين
إضافة تعليق

قالت النائبة الدكتورة داليا يوسف، رئيس المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية، إن وفدًا من مجلس النواب المصرى من أعضاء المجموعة، سيتوجهون فى زيارة برلمانية إلى بريطانيا فى الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر الجارى.

 

وأضافت "يوسف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن  المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية، ستجرى لقاءات فى لندن داخل وخارج البرلمان البريطانى، وتابعت: "التواصل  غير الحكومى بين الدول لازم يكون ممتد وفى جميع الدوائر والقطاعات، وذلك حتى يكون هناك فهم أكثر للقضايا المشتركة والتحديات وفهم لطبيعة مجتمعاتنا، وأيضًا تصحيح أى مفاهيم قد تكون مغلوطة".

 

واستطردت النائبة داليا يوسف، بقولها: "مش مختصرين نشاطنا خلال الزيارة داخل البرلمان البريطانى فقط، أيضًا الزيارة ستشهد لقاءات مختلفة خارج البرلمان مع طلبة داخل الجامعات، ومع مراكز أبحاث ومفكرين وتبادل معلومات وخبرات مختلفة فى مجال الصحة والتعليم".

 

جدير بالذكر، أن جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، برئاسة النائبة داليا يوسف، التقت أول أمس الخميس، جيفرى أدامز سفير بريطانيا الجديد لدى مصر، وذلك بمقر مجلس النواب، وذلك يعد أول لقاء مع السفير البريطانى بعد توليه مهام عمل، وحضر اللقاء النواب، "زكريا محيى الدين، أسامة هيكل، مصطفى السلاب، ياسمين أبو طالب إنجى مراد"، أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر تفاصيل لقاء المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية مع السفير البريطانى.. صور

مجموعة برلمانية بريطانية: مغادرة الاتحاد الجمركى الأوروبى يشكل خطرا اقتصاديا

اخبار البرلمان

مجلس النواب

البرلمان

بريطانيا

وفد البرلمان

الزيارات الخارجية

المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية




لا تفوتك
البابا تواضروس :أثمن ما نملكه وحدتنا وتماسكنا والإرهاب يزيدنا صلابة

البابا تواضروس :أثمن ما نملكه وحدتنا وتماسكنا والإرهاب يزيدنا صلابة

"الصحة" تعلن توفير وحدتين للطوارئ والتدخل السريع لتأمين منتدى شباب العالم

"الصحة" تعلن توفير وحدتين للطوارئ والتدخل السريع لتأمين منتدى شباب العالم

برزنتيشن تدعم رحلة كل مشجع أهلاوى لتونس بـ "ألف جنيه"

برزنتيشن تدعم رحلة كل مشجع أهلاوى لتونس بـ "ألف جنيه"

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة اليوم

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة اليوم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. فنان أجنبى يرسم صورة لمحمد صلاح على مسرح شباب العالم بحضور السيسى

فيديو.. فنان أجنبى يرسم صورة لمحمد صلاح على مسرح شباب العالم بحضور السيسى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة