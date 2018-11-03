تعرف على تفاصيل وأهداف زيارة وفد مجلس النواب لبريطانيا

كتب محمود حسين

قالت النائبة الدكتورة داليا يوسف، رئيس المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية، إن وفدًا من مجلس النواب المصرى من أعضاء المجموعة، سيتوجهون فى زيارة برلمانية إلى بريطانيا فى الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر الجارى.

وأضافت "يوسف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية، ستجرى لقاءات فى لندن داخل وخارج البرلمان البريطانى، وتابعت: "التواصل غير الحكومى بين الدول لازم يكون ممتد وفى جميع الدوائر والقطاعات، وذلك حتى يكون هناك فهم أكثر للقضايا المشتركة والتحديات وفهم لطبيعة مجتمعاتنا، وأيضًا تصحيح أى مفاهيم قد تكون مغلوطة".

واستطردت النائبة داليا يوسف، بقولها: "مش مختصرين نشاطنا خلال الزيارة داخل البرلمان البريطانى فقط، أيضًا الزيارة ستشهد لقاءات مختلفة خارج البرلمان مع طلبة داخل الجامعات، ومع مراكز أبحاث ومفكرين وتبادل معلومات وخبرات مختلفة فى مجال الصحة والتعليم".

جدير بالذكر، أن جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، برئاسة النائبة داليا يوسف، التقت أول أمس الخميس، جيفرى أدامز سفير بريطانيا الجديد لدى مصر، وذلك بمقر مجلس النواب، وذلك يعد أول لقاء مع السفير البريطانى بعد توليه مهام عمل، وحضر اللقاء النواب، "زكريا محيى الدين، أسامة هيكل، مصطفى السلاب، ياسمين أبو طالب إنجى مراد"، أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية.