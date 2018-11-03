تجديد حبس المتهمين بقتل مسن يحمل جنسية دولة عربية لسرقته بـ"الشيخ زايد"

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس ربة منزل واثنين آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل مسن يحمل جنسية دولة عربية بالشيخ زايد، ويرتبط بصلة قرابة مع المتهمة الأولى من ناحية زوجته، طمعا فى ثروته.

وتلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه مصابا بعدة طعنات.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تم العثور على جثة المجنى عليه وتبين أنه مسن فى العقد السادس من العمر، يحمل جنسية دولة عربية متزوج من ربة منزل مصرية الجنسية.

وتوصلت تحريات المقدم سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، أن خالة زوجة المجنى عليه واثنين آخرين وراء ارتكاب الجريمة، للاستيلاء على ثروة القتيل لعلمهم بثرائه، حيث توجهوا لمسكنه بحجة زيارته وسددا له عدة طعنات حتى فارق الحياة.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.