أعلن الحشد الشعبي العراقي ،اليوم السبت، العثور على عدد من الأوكار التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في جزيرة غرب سامراء شمال العاصمة بغداد تحتوي على أسلحة وقنابل هاون وصواريخ " ار بي جي " .
وقال الحشد الشعبي - في بيان ، أوردته قناة ( الإخبارية ) العراقية - " إن قوة من اللواء 313 في الحشد نفذت عملية أمنية أسفرت عن العثور على مضافات ومشاجب كانت تستخدمها العصابات في هجماتها ضد القوات الأمنية والحشد الشعبي والمدنيين ". مشيرا إلى أن المسح والتطهير مستمر بشكل دائم لضمان عودة الحياة للمناطق المحررة.
إضافة تعليق
عدد الردود 0
بواسطة:
د. هاشم الفلالى
المرحلة الخطيرة
محاولات من اصلاح الاوضاع المتدهورة سياسيا فى المنطقة التى لا لها من ان تصل إلى تلك المرحلة التى تستطيع فيها بان تستمر وان تواصل وتصل إلى حالة الاستقرار المنشود، والسير فى الطريق الذى يحقق ما تريده شعوب المنطقة من الازدهار والرخاء والرفاهية والبعد عن هذه المرحلة الخطيرة التى تمر بها ومرت بها المنطقة فى تاريخها الحديث، وان تجد لها الارض الصلبة التى تقف عليها، فى مواجهة تحديات العصر الحديث.