وقال الحشد الشعبي - في بيان ، أوردته قناة ( الإخبارية ) العراقية - " إن قوة من اللواء 313 في الحشد نفذت عملية أمنية أسفرت عن العثور على مضافات ومشاجب كانت تستخدمها العصابات في هجماتها ضد القوات الأمنية والحشد الشعبي والمدنيين ". مشيرا إلى أن المسح والتطهير مستمر بشكل دائم لضمان عودة الحياة للمناطق المحررة.