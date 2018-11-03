التفاصيل الكاملة لاستعدادات صحة الأقصر لحملة 100 مليون صحة ديسمبر المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر لانطلاق حملة 100 مليون صحة، وذلك فى إطار مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى، حيث تأتى الأقصر ضمن محافظات المرحلة الثانية التى ستستمر لمدة شهرين بداية من ديسمبر 2018 وحتى يناير 2019، وذلك بفحص أكثر من مليون مواطن من سكان محافظة الأقصر.

ويقول الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، إنه يجرى التجهيز للحملة عبر تطوع مدخلين البيانات بمختلف مدن وقرى ونجوع المحافظة، وكذلك توفير مقرات لفحص المواطنين فى المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب وغيرها من الأماكن التى سيتم اختيارها للحملة، موضحا أنه يجرى تجهيز مدخلين بيانات من المجتمع المدنى والعمد والمشايخ والمواطنين والمجلس التنفيذى بمشاركة شباب وفتيات، حيث سيتم خلال المبادرة القيام بالمسح الشامل حول فيروس سى والسكر وضغط الدم والسمنة والفيروسات الكبدية، والمبادرة تهدف لأن تكون الأقصر خالية من كافة الفيروسات.

وأضاف وكيل صحة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن المواطنين الذين يتم الكشف عليهم يجب أن يتعدى عمرهم 16 سنة بإجمالى عدد ييبلغ حوالى مليون مواطن، حيث يتم الاستعداد للمبادرة عبر توعية المواطنين باالذهاب للمقرات للفحص حتى يطمئنوا على أنفسهم، ويقوم بحملات التوعية ففى القرى والنجوع الحملة المئات من الرائدات الريفيات بالمحافظة، مع توفير فى كل مقر طبيب وممرض ومدخل بيانات وأجهزة ضغط دم وقياس دم وتحليل فيروس سى وقياس وزن السمنة، وأجهزة آيباد لإدخال البيانات فى كل المقرات كما سيتم عقد دورات فى القاهرة يوم 6 نوفمبر لمدة 10 أيام للأطباء والتمريض ومدخلى البيانات.

وفى هذا الصدد عقد نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيرى، اجتماعا للاستعداد المبكر لتنفيذ الحملة القومية للمسح الشامل لفيروس سى، وتناول الاجتماع بحث كل الاستعدادات والإجراءات الخاصة بتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إجراء المسح الطبى لفيروس سى للمواطنين بالمجان، ودور كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المبادرة على مستوى المحافظة، وتوفير كل الاحتياجات المطلوب اتخاذها، وتذليل أى عقبات قد تواجه الخطة.

ومن الجدير بالذكر أنه يبلغ عدد سكان محافظة الأقصر حوالى 1.09 مليون مواطن، وتبلغ نسبة السيدات حوالى 49% من سكان المحافظة، وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة حوالى 2959.6 كم، منها 714.3 كم مأهولة بالسكان.