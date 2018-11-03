"الأوقاف" تدرب أئمتها على طرق مواجهة الإدمان لتوعية الشباب بمخاطره

تنظم وزارة الأوقاف برامج تدريبية ودورات علمية مكثفة للأئمة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، للتوعية بخطورة تعاطى وإدمان المخدرات وطرق مواجهتها بأساليب علمية عصرية، يحاضر فيها أساتذة متخصصون فى علم الاجتماع، والطب النفسى، والطب الشرعى، لبيان خطورة تعاطى المواد المخدرة وطرق معالجة قضايا الإدمان، ويشارك فيها عدد كبير من الأئمة من كل محافظة.

وقال بيان صحفى، أنه تنطلق الفعاليات فى إطار مبادرة" وطن بلا إدمان" التى أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وتنطلق الدورات من محافظة الشرقيةبعد غدا الاثنين 5 نوفمبر الجارى، ويشارك فيها 150 إماما، وهم:

م الاســــــــــــم الإدارة

1 أحمد رفعت رضا محمود مشتول

2 معتز محمد عبد المقصود ” “

3 محمود رفعت رضا ” “

4 أيمن سعيد عبد الرازق ” “

5 أحمد رجب مصطفى الزهوى ” “

6 وليد السيد فرج العايدى القنايات

7 مصطفى محمد كمال ” “

8 عمرو محمد الهادى ” “

9 أحمد رمضان مصطفى ” “

10 مصطفى سليمان سليمان ” “

11 السيد عبد المنعم عبد العال النايل ” “

12 محمد أحمد على ” “

13 عبد الفتاح عبد الله عاشور ” “

14 أحمد عبده سليمان ” “

15 حامد أحمد حسن ” “

16 أحمد عبد الله عبد السلام ” “

17 رضا إبراهيم عبد الباقى ” “

18 مؤمن أحمد التهامى ” “

19 محمد لطفى محمد ” “

20 خالد محمد محمد عيسى ” “

21 كريم محمد محمد سالم ” “

22 عبد النبى محمد سالم ” “

23 أسامة نبيل عبد الحميد ” “

24 أحمد سمير حسن ” “

25 ممدوح محمد محمد عيسى ” “

26 عمر عبد العظيم محفوظ عطية بلبيس

27 إبراهيم حمودة محمد سليم ” “

28 محمد عبد المنعم عبد الغنى ” “

29 جلال عبد الحميد محمد بيومى ” “

30 محمد السيد محمد سليمان ” “

31 أحمد أحمد عبد الحافظ ” “

32 رفيق سمير محمود السيد ” “

33 صالح محمد صالح ” “

34 محمد حسن محمد صالح ” “

35 نصر الله نبيل عبد اللطيف فرج ” “

36 هانى حسين محمد عبده ” “

37 عبد المعز محمد محمد محمود ” “

38 عبد العظيم محمد محمد محمود ” “

39 محى لطفى مصطفى سليمان ” “

40 محمد عبد الظاهر محمد محمد ” “

41 إبراهيم رجب إبراهيم أبو حماد شمال

42 على الشحات عبد العظيم ” “

43 محمد حسن فتحى عبد الله ” “

44 أيمن عبد الحليم إبراهيم ” “

45 أيمن صبرى حسينى سليمان ” “

46 خالد إبراهيم جمعة ” “

47 محمد محمد مهدى الشافعى ” “

48 محمد صلاح مسلم أبو حماد جنوب

49 عبد الحميد محمد عبد الحميد خليل ” “

50 محمد محمد حسانين ” “

51 حافظ عبد الرحمن محمد ” “

52 حسن عبد الله معوض ” “

53 جمعة حافظ عبد الحميد ” “

54 إبراهيم سلامة سليمان ” “

55 أحمد حسن السيد على ” “

56 سامح حسن صلاح مكتب بيشة عامر

57 شحته محمد عبد الغنى ” “

58 محمد محمد عبد الله الشبراوى ” “

59 نبيل محمود عبد السميع ” “

60 حمادة عيد أحمد درويش ” “

61 إبراهيم أحمد إبراهيم أحمد منيا القمح

63 محمود محمد أحمد على ” “

64 محمود بيومى أحمد أحمد ” “

65 غريب محمد عبد الفتاح محمد ” “

66 أسامة أحمد فؤاد أحمد محمد ” “

67 محمد مصطفى عبد الفتاح أبو الحاج ” “

68 محمد عبد اللطيف محمد محمد ” “

69 عبدالمنعم السيد عبد المنعم الجمال ” “

70 رضا حسين على حسين ” “

71 متولى أحمد متولى إبراهيم ” “

72 محمد عبد الباسط مصطفى هارون شبرا النخلة

73 محمد صلاح السيد عبد الحميد حنفى ” “

74 ياسر محمد أبو العزم إبراهيم ” “

75 محمود محمد عبد الوهاب السيد ” “

76 وليد محمود على سليمان ” “

77 عماد محمد إبراهيم السيد ” “

78 خالد محمد إمام سعيد ” “

79 محمود رضا على محمد ” “

80 حسن عبد العزيز حسن وتد ” “

81 أحمد سعيد محمد عبد السميع ” “

82 عبد الجليل حسن عبد العظيم الإبراهيمية

83 عمر إسماعيل على طه ” “

84 طارق أحمد عبد العزيز ” “

85 عطية فتحى عطية ” “

86 إبراهيم محمد أحمد إسماعيل ” “

87 أحمد محمد أحمد إسماعيل ” “

88 محمد أحمد السيد دبور ” “

89 وحيد مصطفى أحمد ” “

90 عبد الله أحمد عبد الله ” “

91 على السيد على ” “

92 على حمدى على عبد العال ” “

93 محمد محمود بهجت السيد ” “

94 محمد محمد مصطفى البحلاق أنشاص الرمل

95 بشير أحمد محمود عيسى ” “

96 إبراهيم محمود الزهار ” “

97 محمود محمد أحمد سويلم ” “

98 عبد الله حسن مرعى ” “

99 محمد السيد إبراهيم البنا ” “

100 طارق محمد محمد فرحات ” “

101 محمد أحمد كمال ” “

102 عبد الرحيم مصطفى عبد الرحيم حشيش ” “

103 حسين عبد الله محمد الرفاعى ” “

104 عبد السلام حسانين عبد السلام ديرب نجم

105 حاتم إبراهيم كامل ” “

106 محمد عيد أمين ” “

107 سعيد محمد الهادى ” “

108 عادل نصار حسين ” “

109 سمير أحمد عبد الواحد ” “

110 طاهر محمد على ” “

111 سامح حسن السيد ” “

112 أحمد الهادى أحمد ” “

113 رأفت حنفى عبد ربه ” “

114 عبد الحليم الشحات عبد الحليم الزقازيق غرب

115 خالد رشاد السيد ” “

116 عاطف محمود محمد وفا ” “

117 السيد إبراهيم محمد عبد المقصود ” “

118 عصام الدين السيد عبد الحميد ” “

119 أحمد السيد أحمد عبد المجيد ” “

120 محمد مصطفى عبد القادر ” “

121 عطية محمد باشا الصغير ” “

122 زكى طاهر زكى عبد الحليم ” “

123 طه عبد المنعم محمد السيد ” “

124 عادل محمد محمد السيد ” “

125 عبد الحميد دياب صبحى ” “

126 عبدالعزيز السيد إبراهيم محمد ” “

127 على جميل على على ” “

128 حمدى الحانونى محمد محمد ” “

129 أسعد إبراهيم أحمد سليمان الزقازيق شرق

130 فتحى على محمد شحاته ” “

131 سامح عمر النبوى ” “

132 محمد السيد محمد على ” “

133 ربيع صبرى محمد أحمد ” “

134 عمر عبد المنعم عوض الله ” “

135 عبد الفتاح محمد عبد العزيز ” “

136 محمد محمد عبد المنعم ” “

137 رمضان السيد حسن سليم ” “

138 أحمد فتحى عبد الحميد ” “

139 محمود أحمد رمضان ” “

140 السيد أحمد محمد جاب الله ” “

141 مسلم مسلم محمد شعبان ” “

142 صلاح حسين عرابى شحاته ” “

143 محمد حسين جاب الله حسين بردين

144 محمد عبد اللطيف حسن دسوقى ” “

145 محمد جمعة حسن أبو حميد ” “

146 محمود محمد محمود عبد الهادى ” “

147 محمود محمد يوسف على

148 محمد محروس عوض الله

149 محمد فتوح يونس السيد

150 محمد صباح عبد الهادى