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عبور 287 سفينة قناة السويس بحمولة 18.6 مليون طن خلال 6 أيام

الخميس، 29 نوفمبر 2018 06:00 ص
عبور 287 سفينة قناة السويس بحمولة 18.6 مليون طن خلال 6 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ6 أيام الماضية، من الجمعة حتى أمس الأربعاء، عبور 287 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 18.6 مليون طن.

 

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس، سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 49 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم السبت 57 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، وعبرت الأحد 32 سفينة بحمولة 2.1 مليون طن، وعبرت الاثنين، 47 سفينة بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت الثلاثاء 47 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، فيما عبرت قناة السويس أمس الأربعاء 55 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ6 أيام الماضية إلى 287 سفن بحمولة 18.6 مليون طن.

 


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