ضبط 221 قطعة سلاح نارى و290 قضية مواد مخدرة فى حملة للأمن العام

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن عدة حملات مكبرة لمدة عشرة أيام على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، أسفرت فى يومها السابع عن ضبط 221 قطعة سلاح نارى، 290 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية تم ضبط 221 قطعة سلاح نارى، بحوزة 195 متهما، منها رشاش ، 16 بندقية آلية ، 36 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، 19 طبنجة، 148 فرد محلى الصنع، 626 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 30 خزينة طلقات نارية متنوعة، فى مجال ضبط الأسلحة البيضاء تم ضبط 253 قطعة سلاح أبيض .

وأثمرت الحملات الأمنية فى مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 260 قضية مخدرات، ضبط خلالها 303 متهم، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 321.471 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 14.047 كيلو جرام ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2.652 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت نحو 102 جرام، 6855 قرص مخدر.

وفى مجال قضايا المواد المخدرة "التخليقية تم ضبط 30 قضية مخدرات، ضبط خلالها 34 متهما وبحوزتهم 16.809 كيلو جرام إستروكس، 2.324 كيلو جرام فودو، فى مجال المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة تم ضبط 71 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة.

وأسفرت الحملات الأمنية فى مجال القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه عن ضبط 22 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه، وفى مجال ضبط عناصر التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيلين عصابين، ضما 4 متهمين، ارتكبوا 4 حوادث متنوعة

وفى مجال الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 389 دراجة نارية بدون لوحات، وبدون تراخيص، فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 338 حكم جناية، 22675 حكم حبس جزئى، 3980 حكم حبس مستأنف، 41519 حكم بالغرامة،10132حكم مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات المكبرة لاستهداف وضبط كل ما يشكل خروجا على القانون.