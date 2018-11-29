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شاهد.. قطر يليكس تكشف: الاقتصاد القطرى يدفع فاتورة سياسات تميم الفاشلة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:30 ص
شاهد.. قطر يليكس تكشف: الاقتصاد القطرى يدفع فاتورة سياسات تميم الفاشلة تميم أمير قطر
كتب هيثم سلامة
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كشفت قطر يليكس، التابعة للمعارضة القطرية، أن الدين القطرى المحلى واصل الارتفاع رغم ادعاءات تميم أمير دولة قطر، بتجاوز تداعيات المقاطعة العربية، ليقفز إلى 86.4 مليار دولار خلال شهر واحد. 

وأضافت قطر يليكس: "أن الاقتصاد القطرى مازال يدفع فاتورة سياسات تميم الفاشلة، حيث مواصلة ارتفاع الدين المحلى وسط ادعاءات تجاوز المقاطعة، وأن ديون الحكومة لدى البنوك المحلية قفزت لـ86.4 مليار دولار، وارتفعت بمقدار 15 مليار ريال قطرى خلال شهر واحد".

 

وأشارت:"أن نظام تميم واصل اللجوء لأسواق الدين بحثًا عن السيولة، محاولاً التغلب على الانهيار الاقتصادى بقرارات متخبطة".

 

وتابعت قطر يليكس، أن البيانات الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزى كشفت عن ارتفاع مطالبات البنوك على حكومة تميم نحو 15 مليار ريال لتبلغ 315 مليار ريال بنهاية سبتمبر نتيجة توجه النظام القطري إلى أسواق الدين لسد عجز السيولة.

 

 

 


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