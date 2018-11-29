ربة منزل تتناول أقراص القمح هروبا من خلافات الزوجية وضغوط حماتها بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أقدمت ربة منزل على الانتحار هروبا من مشاكل الزوجية وخلافات والدة زوجها الدائمة معها، بتناول حبة القمح بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، اخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود المحضر رقم 48 ح إلى قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بوصول المصابة " د ح ع " 18 سنة، ربة منزل ومقيمة بقرية الكمايشة التابعة لمركز تلا مصابة بالتسمم إدعاء تناولها قرص غلة وكانت تعانى من ألم شديد بالبطن وتم دخولها غرفة الانعاش ولا يمكن استجوابها .

وبسؤال " ح ع م " 42 سنة، ومقيم بقرية الكمايشة، والد المصابة افاد بان نجلتة المصابة بالتسمم متزوجة بذات الناحية وحدث خلافات بينها وبين والدة زوجها وحضرت إلى منزلة لتتجنب الخلافات معها، وفى صباح اليوم لاتالى فوجىء بنجلته المصابة مغمى عليها ورائحة قرص الغلة فى فمها.