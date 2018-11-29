حكم بالسجن على نمساوى أدين بتجنيد أشخاص للجهاد فى سوريا

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حكم القضاء النمساوى الأربعاء بالسجن 8 أعوام على نمساوى يبلغ من العمر 38 عاما لإقناعه عائلتين مع أطفالهما التسعة بالإنضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا، بينما حكم على بلغارى بالسجن 7 أعوام لحيازته خططا لهجوم إرهابى.

وقد أدين بالتجنيد لمصلحة تنظيم داعش. وقال المدعون إن النمساوى "لعب دورا عقائديا مركزيا" فى التنظيم وأقنع عددا من الأشخاص بالقيام برحلات إلى سوريا للإنضمام إلى صفوف التنظيم.

أما البلغاري الذي يبلغ من العمر 24 عاما وحكم عليه بالسجن 7 أعوام لامتلاكه خططا لهجوم إرهابى، فقد عاد من سوريا فى 2015. ومنذ 2011، سافر حوالى 300 شخص أو حاولوا التوجه إلى العراق أو سوريا من النمسا، حسب وزارة الداخلية فى فيينا. وقد قتل نحو خمسين منهم وعاد حوالى 100 آخرين.