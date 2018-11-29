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تجديد حبس متهم 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:41 ص
تجديد حبس متهم 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس وليد شوقى 15 يومًا لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور .

 

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 621  لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

كما أسندت النيابة إليه نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


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