بدء تطهير واستلام 100 بئر رومانى لتنمية الزراعة غرب مطروح

أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح حرص المحافظة على الاستفادة من مياه الأمطار، واحتجازها خلف السدود فى الوديان أو تخزينها فى خزانات عملاقة وآبار، مع تطهيرها أولا بأول لاستخدامها فى ري الزراعات والشرب وتربية الأغنام والماشية، والاستفادة من إمكانيات جميع الجهات المعنية كمركز بحوث الصحراء ومديرتي الزراعة والري ومنظمة إيفاد التابعة للأمم المتحدة فى تنفيذ خطة شاملة للتنمية الزراعية بالمحافظة.

وأضاف محافظ مطروح، في بيان، أن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وبرنامج تحسين سبل العيش، يقومان حاليا بتنفيذ تطهير 100 بئر رومانى لحصاد مياه الأمطار بمناطق عمل الجهاز جنوب سيدى برانى ومركز السلوم بمناطق بق بق وابوزريبة والرابية الغربية والرابية الوسطى بالإضافة إلى الرابية الشرقية للاستفادة منها فى الزراعة والشرب وتربية المواشي بتلك المناطق.

وتم التنسيق بين الأجهزة المعنية بالمحافظة برئاسة المهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة مع اللجنة التنسيقية لأنشطة برنامج تحسين سبل العيش والبدء فى تطهير 100 بئر روماني ضمن أعمال مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لحصاد أكبر قدر من مياه الأمطار، حيث تم استلام 25 بئر رومانى منها بعد تطهيرها بمناطق الرابية الغربية والرابية الشرقية والرابية الوسطى كمرحلة أولى.

وأوضح الدكتور على حزين رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة، وأضاف أنه تم تنمية وتطوير السدود للاستفادة من مياه الأمطار بوادي حمد بالرابية الوسطي ووادي أبو صفافي بعدد 121 سداً ما بين سدود أسمنية وحجرية وترابية مدكوكة بهدف تنمية مساحة 9.7 كم داخل الوديان لزراعتها بشتلات الزيتون والتين واللوز بالإضافة إلى تطهير وصيانة خزان لقرية الرابية بسعة 600 متر مكعب.

كما قام المشروع باستصلاح وزراعة 600 فدان منها شعير 450 فدان خارج الوديان و 150 فدان شعير داخل الوديان من خلال المساحات المنبسطة فى مصب الوديان التى تم استصلاحها بوادي حمد ووادي ابوصفافي والذي هطلت عليه الامطار الغزيرة هذا العام.