video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المجلس القومى للمرأة يهنئ مشيرة خطاب لتكريمها من جمعية الأمم المتحدة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:42 م
المجلس القومى للمرأة يهنئ مشيرة خطاب لتكريمها من جمعية الأمم المتحدة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه  بخالص التهنئة إلى السفيرة مشيرة خطاب لتكريمها من جمعية الأمم المتحدة بسان فرانسيسكو ومنحها " جائزة الإنسانية العالمية" تقديرا لجهودها وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان.
 
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بالتكريم الذي حصلت عليه السفيرة مشيرة خطاب ، مشيدة بجهودها الكبيرة في الدفاع عن حقوق المرأة والاطفال، والدور الذي قامت به في هذا المجال من خلال العديد من المناصب التى تولتها ومن بينها منصب الامين العام  للمجلس القومى للامومة والطفولة ومحاربتها لمشكلة "ختان الاناث " وزواج الاطفال في مصر.
 
وأشارت مرسى  إلى دورها فى التوعية بالمشكلة في قرى ونجوع مصر ، مشيرة إلى أن السفيرة مشيرة تمتلك مسيرة متميزة  فى العمل فى مجال حقوق الإنسان داخل مصر وخارجها ، وهى مصدر فخر لكل نساء مصر ،  متمنية لها التوفيق والنجاح واستمرار مسيرتها في العطاء.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مشيرة خطاب من باريس: مصر وفرنسا قوتان ثقافيتان عظمتان وتواجهان تحديات جسام

مشيرة خطاب: صوتى للرئيس عبد الفتاح السيسى

مشيرة خطاب: 57357 منارة فى مجال العلم

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

مشيره خطاب




لا تفوتك
ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة