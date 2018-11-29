المجلس القومى للمرأة يهنئ مشيرة خطاب لتكريمها من جمعية الأمم المتحدة

كتب محمود راغب

توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى السفيرة مشيرة خطاب لتكريمها من جمعية الأمم المتحدة بسان فرانسيسكو ومنحها " جائزة الإنسانية العالمية" تقديرا لجهودها وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بالتكريم الذي حصلت عليه السفيرة مشيرة خطاب ، مشيدة بجهودها الكبيرة في الدفاع عن حقوق المرأة والاطفال، والدور الذي قامت به في هذا المجال من خلال العديد من المناصب التى تولتها ومن بينها منصب الامين العام للمجلس القومى للامومة والطفولة ومحاربتها لمشكلة "ختان الاناث " وزواج الاطفال في مصر.

وأشارت مرسى إلى دورها فى التوعية بالمشكلة في قرى ونجوع مصر ، مشيرة إلى أن السفيرة مشيرة تمتلك مسيرة متميزة فى العمل فى مجال حقوق الإنسان داخل مصر وخارجها ، وهى مصدر فخر لكل نساء مصر ، متمنية لها التوفيق والنجاح واستمرار مسيرتها في العطاء.