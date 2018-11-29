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وفتاة الأقصر: سعيدة بتقدير الرئيس..

السيسي يوجه بتلبية طلبات سائقة التروسيكل ويؤكد: مروة نموذج مشرف لشباب مصر

الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:02 م
السيسي يوجه بتلبية طلبات سائقة التروسيكل ويؤكد: مروة نموذج مشرف لشباب مصر
كتب محمد الجالى
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بقصر الاتحادية المواطنة "مروة العبد"، سائقة التروسيكل بقرية البعيرات بالأقصر، حيث أعرب عن حرصه على الالتقاء بها شخصياً بالنظر إلى مثابرتها الحثيثة لتحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها، وأنها تعتبر نموذجاً مُشرفاً لشباب مصر كافةً، وقدوة يحتذى بها لجميع المصريين فى الكفاح والعطاء والإصرار.

 

وأعربت "مروة العبد" عن سعادتها وتقديرها الشديدين لاستقبال الرئيس لها، مؤكدةً أنها تبذل أقصى ما فى وسعها لمساعدة أسرتها وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة، ومشيرةً إلى ضرورة تمتع الشباب بالجدية وبذل الجهد اللازم من أجل تغيير واقعهم والوصول إلى أهدافهم.

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تحدث مع "مروة العبد" بشأن ما يمكن توفيره لها من احتياجات، لتحسين ظروف أسرتها المعيشية، حيث وجه فى هذا الصدد بتلبية كافة طلباتها ومساعدتها على ما تقوم به من أعمال.

 

مروه العبد فتاة التروسيكل (1)
 

 

مروه العبد فتاة التروسيكل (2)
 

 

مروه العبد فتاة التروسيكل (3)
 

 

مروه العبد فتاة التروسيكل (4)
 

 

مروه العبد فتاة التروسيكل (5)
 
 
مروه العبد فتاة التروسيكل (6)
 

 

مروه العبد فتاة التروسيكل (7)

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