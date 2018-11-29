الخارجية روسيا لا تستبعد مشاركة الغرب فى التخطيط لأحداث مضيق كيرتش

موسكو(أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنها " لا تستبعد مشاركة بعض الدول الغربية فى التخطيط لأحداث 25 نوفمبر فى مضيق كيرتش، عندما اخترقت ثلاث سفن أوكرانية المياه الإقليمية الروسية".

وأضافت زاخاروفا -فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس- " هذا استفزاز متعمد، ليس لدى أى شك فى أن البعض من شركائنا الغربيين كانوا على علم بذلك الأمر أو حتى شاركوا فى التخطيط له، لذلك فإن كل ما حدث ليس صدفة، فالتقييم الحالى الذى نسمعه والحملة الإعلامية الجارية لا تثبت سوى ذلك".

وقالت الوكالة الروسية " فى 25 نوفمبر الجارى انتهكت ثلاث سفن حربية أوكرانية قواعد المرور عبر المياه الإقليمية الروسية عندما كانت فى طريقها من البحر الأسود إلى بحر آزوف، واستخدم الجانب الروسى الأسلحة لإجبار السفن على التوقف مما أسفر عن أصابة ثلاثة من الجنود الأوكرانيين بجروح طفيفة، وتم احتجاز السفن الثلاث فى ميناء كيرتش، وبدأت دعوى جنائية بتهمة انتهاك الحدود".

ووصف الجانب الروسى الحادث بأنه استفزاز، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية قانون الأحكام العرفية، ودعا الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى "الناتو" إلى تهدئة الوضع.