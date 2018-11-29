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الجيش اللبنانى يقوم بتوقيف 400 لاجئ سورى فى عرسال

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:35 م
الجيش اللبنانى يقوم بتوقيف 400 لاجئ سورى فى عرسال الجيش اللبنانى
أ ف ب
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أوقف الجيش نحو 400 لاجئ سورى فى مداهمة لمخيمات اللجوء فى بلدة عرسال فى شرق لبنان، بعضهم مطلوب بموجب مذكرات أمنية، والعدد الأكبر منهم بسبب انتهاء صلاحية أوراق إقامتهم، وفق ما ذكر مصدر عسكرى لوكالة فرانس برس الخميس.

وأعلن الجيش فى بيان الأربعاء أنه إثر "عملية تفتيش لمخيمات النازحين السوريين فى بلدة عرسال لملاحقة مطلوبين"، تمّ توقيف "33 مطلوباً بموجب مذكرات توقيف و56 شخصاً دون أوراق ثبوتية، بالإضافة إلى 300 آخرين بحوزتهم أوراقاً منتهية الصلاحية".

وأوضح مصدر عسكرى لفرانس برس أن "جميع الموقوفين هم من السوريين"، موضحاً أنه "تم تسليم من بحوزتهم أوراقاً منتهية الصلاحية ومن لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية إلى الأمن العام لتسوية أوضاعهم، فى حين جرى توقيف المطلوبين بموجب مذكرات توقيف لارتكابهم أعمالاً مخلة بالقانون" من أى تفاصيل أخرى.

وقال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيرى لفرانس برس إن طريقة إجراء المداهمات "غير صحيحة إذ يأتون لتوقيف عدد من المطلوبين ويعتقلون 400 شخص فى الوقت ذاته".

وأضاف "يعتقلون هذا العدد الكبير ليحددوا لاحقاً من هم المطلوبون منهم، في حين أنه من الأفضل أن يوقفوا المطلوبين مباشرة من دون أن يزعجوا الجميع". وتمّ إطلاق بعض الموقوفين ليلاً، وفق الحجيري.

 

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