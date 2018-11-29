"التموين" تعلن الانتهاء من صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر نوفمبر

كتب مدحت وهبة

انتهت الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من صرف السلع المدعمة عن شهر نوفمبر الجارى لبقالى التموين بمحافظات الوجه البحرى، ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية فى المحافظات.

وقال المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن الشهر الجارى، كما تم توفير المقررات التموينية لشهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين وجه بتوفير السلع والمنتجات الغذائية أيضًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين تقوم بتوفير المنتجات والسلع للشركات التابعة أول بأول وكذلك توفير مخزون استراتيجى للسلع الأساسية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفى 4.2 أشهر وزيت طعام 3 أشهر والسكر 5.3 أشهر، مما يؤكد وجود كميات من السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين.