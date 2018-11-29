video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التموين" تعلن الانتهاء من صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر نوفمبر

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:00 ص
"التموين" تعلن الانتهاء من صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر نوفمبر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

انتهت الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من صرف السلع المدعمة عن شهر نوفمبر الجارى لبقالى التموين بمحافظات الوجه البحرى، ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية فى المحافظات.

 

وقال المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن الشهر الجارى، كما تم توفير المقررات التموينية لشهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين وجه بتوفير السلع والمنتجات الغذائية أيضًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين تقوم بتوفير المنتجات والسلع للشركات التابعة أول بأول وكذلك توفير مخزون استراتيجى للسلع الأساسية.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفى 4.2 أشهر وزيت طعام 3 أشهر والسكر 5.3 أشهر، مما يؤكد وجود كميات من السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التموين": فحص العروض المالية للشركات بعد نتيجة طهى عينات الأرز المستورد

وزير التموين: عدم تنظيم التجارة الداخلية سبب رئيسى فى ارتفاع الأسعار.. صور

التموين

العامة للجملة

السلع المدعمة

المواطنين

نوفمبر




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة