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استقالة وزير خارجية سلوفاكيا احتجاجا على رفض اتفاقية الأمم المتحدة للهجرة الآمنة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:09 م
استقالة وزير خارجية سلوفاكيا احتجاجا على رفض اتفاقية الأمم المتحدة للهجرة الآمنة برلمان سلوفاكيا
أ ش أ
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قدم ميروسلاف لاجكاك وزير خارجية سلوفاكيا استقالته من منصبه اليوم الخميس احتجاجا على رفض برلمان بلاده الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الهجرة الآمنة.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن برلمان سلوفاكيا رفض فى وقت سابق اليوم بأغلبية 90 صوتا مقابل 15 صوتا الموافقة على اتفاقية الهجرة الآمنة بدعوى أنها تتعارض مع سياسة البلاد المتعلقة بالأمن والهجرة .

يشار إلى أن سلوفاكيا انضمت - بهذا الرفض - إلى كل من النمسا وسويسرا والتشيك والمجر وإسرائيل وبولندا وأستراليا، والتى تراجعت عن تأييدها لهذه الاتفاقية، وأعلنت أيضا عدم المشاركة فى اجتماع مراكش، الذى من المقرر أن يلتئم خلال ا10 و11 ديسمبر المقبل؛ للموافقة رسميا على هذه الاتفاقية .


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