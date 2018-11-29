ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام الجلسة.. وتعاملات الأجانب 53%

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.701 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 258 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.2 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 36.81% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 53.66% والعرب على 9.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 67.70% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 32.29%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 113 ألف جنيه، 233.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 26.5 مليون جنيه، 8 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، 179.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13319 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.06% عند مستوى 13361 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% عند مستوى 681 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1706 نقطة، كما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 473 نقطة.

وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 أخرى، ولم تتغير مستويات 41 شركة.